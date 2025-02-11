Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Viết nội dung đăng facebook fanpage của sản phẩm.
- Viết kịch bản cho video chạy quảng cáo kênh digital (tiktok, youtube, facebook....)
- Viết nội dung kịch bản video cảm nhận khách hàng, video giới thiệu sản phẩm..
- Viết ý tưởng thông điệp quảng cáo cho các chiến dịch digital marketing của Công ty.
- Viết nội dung các trang landing page sản phẩm.
- Hỗ trợ và lên ý tưởng quay chụp sản phẩm
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Học vấn Đại học, cao đẳng
- Giới tính/ Độ tuổi - Giới tính: Nam, nữ
- Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên
- Chuyên môn - Kiến thức về thị trường ngành bán lẻ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
- Kinh nghiệm - Có kinh nghiệm biên tập, theo tiêu chuẩn về Marketing Online, SEO,..Ưu tiên có kinh nghiêm trong lĩnh vực dược, tpcn, mỹ phẩm.
- Kỹ năng - Kỹ năng viết kịch bản và biên tập thông tin tốt
- Có kỹ năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin
- Có kỹ năng độc lập và làm việc nhóm
- Khả năng trình bày, chuyển tải ý tưởng
- Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, quản lý thời gian
- Kỹ năng soạn thảo và thực hành văn bản tiếng Việt
- Kỹ năng tin học tốt: tin học văn phòng (Word, Excel,...), Internet.
- Thái độ - Làm việc cam kết, tinh thần trách nhiệm, đúng tiến độ.
- Thái độ tích cực, chủ động trong công việc
- Yêu thích công việc, khiêm tốn, cầu tiến, ham học hỏi, có khả năng tự học, tự trau dồi bản thân.
- Tư duy tập trung vào kết quả;
- Tính cách - Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết
- Có tính chăm chỉ, chịu khó
- Yêu cầu khác - Có khả năng tư duy sáng tạo, nhạy bén trong việc cập nhật xu hướng thị trường

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận (Bonus thưởng theo hiệu quả công việc)
- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
- Du lịch team building hàng năm
- Được cân nhắc tăng lương theo năng lực hoặc thâm niên
- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp trẻ và nhiệt tình.
- Hỗ trợ thiết bị cần thiết để làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 281/39/16 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất