Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

- Viết nội dung đăng facebook fanpage của sản phẩm.

- Viết kịch bản cho video chạy quảng cáo kênh digital (tiktok, youtube, facebook....)

- Viết nội dung kịch bản video cảm nhận khách hàng, video giới thiệu sản phẩm..

- Viết ý tưởng thông điệp quảng cáo cho các chiến dịch digital marketing của Công ty.

- Viết nội dung các trang landing page sản phẩm.

- Hỗ trợ và lên ý tưởng quay chụp sản phẩm

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Trình độ Học vấn Đại học, cao đẳng

- Giới tính/ Độ tuổi - Giới tính: Nam, nữ

- Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên

- Chuyên môn - Kiến thức về thị trường ngành bán lẻ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

- Kinh nghiệm - Có kinh nghiệm biên tập, theo tiêu chuẩn về Marketing Online, SEO,..Ưu tiên có kinh nghiêm trong lĩnh vực dược, tpcn, mỹ phẩm.

- Kỹ năng - Kỹ năng viết kịch bản và biên tập thông tin tốt

- Có kỹ năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin

- Có kỹ năng độc lập và làm việc nhóm

- Khả năng trình bày, chuyển tải ý tưởng

- Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, quản lý thời gian

- Kỹ năng soạn thảo và thực hành văn bản tiếng Việt

- Kỹ năng tin học tốt: tin học văn phòng (Word, Excel,...), Internet.

- Thái độ - Làm việc cam kết, tinh thần trách nhiệm, đúng tiến độ.

- Thái độ tích cực, chủ động trong công việc

- Yêu thích công việc, khiêm tốn, cầu tiến, ham học hỏi, có khả năng tự học, tự trau dồi bản thân.

- Tư duy tập trung vào kết quả;

- Tính cách - Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết

- Có tính chăm chỉ, chịu khó

- Yêu cầu khác - Có khả năng tư duy sáng tạo, nhạy bén trong việc cập nhật xu hướng thị trường

- Mức lương: Thỏa thuận (Bonus thưởng theo hiệu quả công việc)

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

- Du lịch team building hàng năm

- Được cân nhắc tăng lương theo năng lực hoặc thâm niên

- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp trẻ và nhiệt tình.

- Hỗ trợ thiết bị cần thiết để làm việc

