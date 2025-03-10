Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số 124 Đường CMT8 Phường Quyết Thắng,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Digital Marketing cho dự án bất động sản, dự án phát triển thương hiệu của Công ty, các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty

• Điều phối các đại lý triển khai thiết kế website cho từng dự án; Quản lý các agency chạy quảng cáo trên các kênh Digital Marketing (GDN, ADX, Facebook & các kênh khác tùy theo dự án);

• Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo, Linked In,...

• Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

• Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing

• Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

• Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin...

• Có kiến thức về Bất động sản, SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế.

• Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm Công nghệ , kỹ thuật

• Yêu thích viết lách, chia sẻ & mạng xã hội

• Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: theo thỏa thuận+ Hoa hồng theo kết quả kinh doanh

• Phụ cấp ăn trưa tại công ty, điện thoại, xăng xe hàng tháng

• Ký Hợp đồng lao động và tham gia Bảo hiểm xã hội ngay sau khi thử việc

• Thưởng các ngày Lễ, Tết

• Chế độ nghỉ mát và Teambuilding hàng năm tại các quần thể FLC

• Môi trường làm việc trẻ trung, tham gia các khóa đào tạo, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin