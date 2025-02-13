Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Tương Tác Việt Nam (VTVlive) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

• Xây dựng đội ngũ: Tuyển dụng, huấn luyện và quản lý nhóm marketing đảm bảo đáp ứng được mọi yêu cầu công việc và mục tiêu chiến lược của Vplay.

• Lập kế hoạch marketing tổng thể cho từng dự án: Thiết kế và phát triển các kế hoạch marketing chi tiết cho các dự án game, từ việc xác định mục tiêu, chiến lược tới việc phân bổ nguồn lực và ngân sách.

• Triển khai và quản lý chiến dịch: Thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt trong kế hoạch marketing tổng thể, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến dịch để đạt hiệu quả cao nhất.

• Nghiên cứu và phân tích thị trường game: Thực hiện các nghiên cứu và phân tích sâu về thị trường, hành vi người tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chiến lược marketing phù hợp và cạnh tranh.

• Kết nối và tối ưu hóa: Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận nội bộ để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo sự thông suốt trong quy trình làm việc, từ phát triển sản phẩm đến tiếp thị và bán hàng.

• Xây dựng quan hệ đối tác: Tìm kiếm, thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài, bao gồm các nền tảng quảng cáo, KOLs, và các đối tác chiến lược khác để mở rộng phạm vi tiếp cận và tối ưu hóa chiến dịch marketing.

• Phát triển công cụ theo dõi và công nghệ mới: Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến các công cụ tracking, áp dụng các công nghệ mới và tiên tiến để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch marketing và đánh giá chính xác kết quả.

• Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực game marketing, đề xuất và triển khai kỹ thuật công nghệ các ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của các chiến dịch.