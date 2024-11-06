Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Nhân viên hồ sơ xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà liên kế LK3 đường N1

- 2, Khu nhà ở Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện đàm phán, thương thảo, hoàn thiện ký kết Hợp đồng
Quản lý quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư, bao gồm: theo dõi hồ sơ thanh toán, tính toán và trình phát sinh; phối hợp quyết toán
Lập dự toán theo phương án thi công thực tế cho hạng mục công trình/gói thầu
Quản lý hợp đồng với Nhà thầu phụ: lập HSMT, phát hành hồ sơ mời thầu, tham gia đàm phán hợp đồng, quản lý quá trình thanh toán/quyết toán/phát sinh của hợp đồng
Xây dựng đơn giá giao khoán nhân công chi tiết, đàm phán với các Tổ đội nhân công, quản lý thanh toán/quyết toán/phát sinh của hợp đồng
Liên tục cập nhập giá trị trường, các điều khoản/nghị định/luật liên quan đến xây dựng
Một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng/ Quản lý dự án hoặc các chuyên ngành tương đương khác của các trường ĐH hệ chính quy
Ngoại ngữ: Cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo lập dự toán xây dựng
Kỹ năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo kinh nghiệm
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, phép năm,..
Công ty mua bảo hiểm PVI và hỗ trợ 50% chi phí mua bảo hiểm PVI cho người thân nhân viên
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm: 8/3, 304 - 1/5, 2/9 và thưởng cuối năm, tết,..
Khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lê Quang Định, P. 9, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-xay-dung-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243668
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Ninh Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/12/2024
Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hà Nam Đã hết hạn 13 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Ninh Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/12/2024
Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hà Nam Đã hết hạn 13 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Hasky
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm