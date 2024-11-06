Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
- Hồ Chí Minh: Nhà liên kế LK3 đường N1
- 2, Khu nhà ở Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện đàm phán, thương thảo, hoàn thiện ký kết Hợp đồng
Quản lý quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư, bao gồm: theo dõi hồ sơ thanh toán, tính toán và trình phát sinh; phối hợp quyết toán
Lập dự toán theo phương án thi công thực tế cho hạng mục công trình/gói thầu
Quản lý hợp đồng với Nhà thầu phụ: lập HSMT, phát hành hồ sơ mời thầu, tham gia đàm phán hợp đồng, quản lý quá trình thanh toán/quyết toán/phát sinh của hợp đồng
Xây dựng đơn giá giao khoán nhân công chi tiết, đàm phán với các Tổ đội nhân công, quản lý thanh toán/quyết toán/phát sinh của hợp đồng
Liên tục cập nhập giá trị trường, các điều khoản/nghị định/luật liên quan đến xây dựng
Một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo lập dự toán xây dựng
Kỹ năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, phép năm,..
Công ty mua bảo hiểm PVI và hỗ trợ 50% chi phí mua bảo hiểm PVI cho người thân nhân viên
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm: 8/3, 304 - 1/5, 2/9 và thưởng cuối năm, tết,..
Khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI