Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà liên kế LK3 đường N1 - 2, Khu nhà ở Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện đàm phán, thương thảo, hoàn thiện ký kết Hợp đồng

Quản lý quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư, bao gồm: theo dõi hồ sơ thanh toán, tính toán và trình phát sinh; phối hợp quyết toán

Lập dự toán theo phương án thi công thực tế cho hạng mục công trình/gói thầu

Quản lý hợp đồng với Nhà thầu phụ: lập HSMT, phát hành hồ sơ mời thầu, tham gia đàm phán hợp đồng, quản lý quá trình thanh toán/quyết toán/phát sinh của hợp đồng

Xây dựng đơn giá giao khoán nhân công chi tiết, đàm phán với các Tổ đội nhân công, quản lý thanh toán/quyết toán/phát sinh của hợp đồng

Liên tục cập nhập giá trị trường, các điều khoản/nghị định/luật liên quan đến xây dựng

Một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng/ Quản lý dự án hoặc các chuyên ngành tương đương khác của các trường ĐH hệ chính quy

Ngoại ngữ: Cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo lập dự toán xây dựng

Kỹ năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo kinh nghiệm

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, phép năm,..

Công ty mua bảo hiểm PVI và hỗ trợ 50% chi phí mua bảo hiểm PVI cho người thân nhân viên

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm: 8/3, 304 - 1/5, 2/9 và thưởng cuối năm, tết,..

Khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hằng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin