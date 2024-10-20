Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: 164 Lê Duẩn, Liêm Chính, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, hướng dẫn bệnh nhân về việc sử dụng thuốc, liều lượng, cách bảo quản thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Chuẩn bị thuốc, đóng gói thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng thuốc trước khi cấp phát cho bệnh nhân. Tư vấn cho bệnh nhân về các loại thuốc, cách sử dụng thuốc, tác dụng phụ của thuốc. Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý thuốc, nhập xuất kho thuốc, kiểm kê thuốc. Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn về dược phẩm. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Tiếp nhận, hướng dẫn bệnh nhân về việc sử dụng thuốc, liều lượng, cách bảo quản thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ.
Chuẩn bị thuốc, đóng gói thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ.
Kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng thuốc trước khi cấp phát cho bệnh nhân.
Tư vấn cho bệnh nhân về các loại thuốc, cách sử dụng thuốc, tác dụng phụ của thuốc.
Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý thuốc, nhập xuất kho thuốc, kiểm kê thuốc.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn về dược phẩm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược. Có kiến thức chuyên môn về dược phẩm, tác dụng của thuốc, cách sử dụng thuốc, tác dụng phụ của thuốc. Nắm vững các quy định về quản lý thuốc, an toàn dược phẩm. Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tốt nghiệp chuyên ngành Dược.
Có kiến thức chuyên môn về dược phẩm, tác dụng của thuốc, cách sử dụng thuốc, tác dụng phụ của thuốc.
Nắm vững các quy định về quản lý thuốc, an toàn dược phẩm.
Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

