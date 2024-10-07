Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà AD Building, Số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI