Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Meco Complex, Tòa HH1, Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tham gia phát triển và triển khai các ứng dụng AI trong các dự án công nghệ của công ty.

Hỗ trợ xây dựng và quản lý API cho các mô hình AI sử dụng Flask hoặc FastAPI.

Cộng tác với team để tìm giải pháp cho các bài toán công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý ảnh.

Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python.

Có kiến thức cơ bản về AI, xử lý ảnh

Hiểu các khái niệm cơ bản về RESTful API và từng làm việc với Flask hoặc FastAPI là điểm cộng.

Kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Hiểu biết về Docker là một lợi thế.

Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc

Có năng lực tự học hỏi và khả năng tìm hiểu về công nghệ.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập, khả năng teamwork tốt.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học - Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc liên quan đến máy tính

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 15,000,000 cùng lộ trình phát triển rõ ràng.

Cơ hội học hỏi và làm việc trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp.

Hỗ trợ đào tạo, tiếp cận với các dự án AI thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

