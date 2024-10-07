Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà hancorp plaza Số 72 Đường trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm Web sử dụng ngôn ngữ/công nghệ: React/JavaScript, WebSocket, WebRTC,...

Xây dựng bộ JavaScript SDK voice/video call dựa trên WebRTC.

Chuyển đổi thiết kế thành các các giao diện UI/UX thân thiện với người dùng.

Đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt và tương tác mượt mà trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS trong môi trường phát triển web.

Thành thạo JavaScript, jQuery, Bootstrap, Typescript, ES6, CSS3, HTML5, ESLint.

Nắm vững lập trình hướng đối tượng với JavaScript.

Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful API,.

Có kinh nghiệm triển khai giao diện web responsive, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà trên nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn dựa trên kinh nghiệm và năng lực

Chế độ phúc lợi toàn diện bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và chế độ nghỉ phép

Cơ hội phát triển sự nghiệp và học hỏi các công nghệ mới

Chế độ lương, thưởng hiệu suất và phụ cấp: review tăng lương sau thử việc theo năng lực

Thưởng phần trăm dự án cho các thành viên nhóm dự án đạt hiệu suất cao.

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo

Các hoạt động xã hội và xây dựng nhóm định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

