Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tòa nhà Hợp Phát, số 72 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Phát triển và duy trì các website và ứng dụng bán hàng của công ty phản hồi nhanh và hiệu suất cao, sử dụng các công nghệ frontend hiện đại như ReactJS, NextJS, Typescript, TailwindCSS, v.v. Phối hợp với các đội ngũ đa chức năng, bao gồm nhân sự PO, thiết kế UX/UI, BA, để tạo ra các sản phẩm hiệu quả và có thể mở rộng, phục vụ cho ngành Thương mại điện tử xuyên biên giới. Tiến hành kiểm thử và gỡ lỗi cẩn thận các thành phần frontend cho việc phát triển web chung; Cập nhật các xu hướng và tiến bộ mới nhất liên quan tới frontend development, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp sáng tạo để cải thiện sản phẩm Viết mã sạch, hiệu quả và dễ bảo trì, tuân thủ các phương pháp và tiêu chuẩn lập trình tốt nhất. Nâng cao hiệu suất thành phần cho nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau Tham gia vào quy trình phát triển agile bao gồm lập kế hoạch sprint, họp hàng tuần và đánh giá tổng kết Các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh Đạo

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực chuyên môn

Có từ 3-6 năm kinh nghiệm ở vị trí front-end developer hoặc vai trò tương tự; Thành thạo các công nghệ frontend hiện đại (ReactJS, NextJS, Typescript); Am hiểu về các thư viện giao diện TailwindCSS, Radix Primitives,.. hoặc các unstyled library tương tự. Có kinh nghiệm làm việc với công cụ Git, Swagger, Figma... Quen thuộc với mô hình dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu là một điểm cộng. Hiểu sâu về nguyên tắc thiết kế web responsive và khả năng tương thích trình duyệt chéo. Kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa điểm số trên Google Page Insights. Hiểu biết về server-side rendering (SSR) và client-side rendering. Khả năng viết mã hiệu quả, sạch và có khả năng mở rộng Có kiến thức về design patterns, OOP là một lợi thế Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử là một lợi thế

Năng lực chung

Tinh thần làm việc quyết liệt, tốc độ, trách nhiệm, cầu tiến trong công việc Có kỹ năng làm việc và giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề Có khả năng tự định hướng và tính tự tổ chức cao Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh là một lợi thế Tỉ mỉ, sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 25.000.000 - 50.000.000 vnd/tháng Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc Tiền thưởng, quà tặng vào các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Trung Thu, sinh nhật, Tết Nguyên Đán,... Phụ cấp ăn trưa 600.000đ, gửi xe miễn phí Được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại làm việc (laptop hoặc máy bàn), trang thiết bị sinh hoạt tại công ty đầy đủ và tiện nghi Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm (đóng 100% lương cơ bản BHXH) Môi trường mở và hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo, trân trọng, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. (chủ yếu gen Y - Z) Khám sức khỏe định kỳ toàn diện hàng năm tại các bệnh viện lớn: Thu Cúc, Vinmec Các hoạt động của Công ty: Du lịch, nghỉ dưỡng cuối năm, sinh nhật, liên hoan toàn công ty cuối quý, bonding team, Camping, trà sữa cuối tuần,... Tham gia các câu lạc bộ của công ty: Pickleball, Table Tennis, Yoga, Cầu Lông Văn phòng đẹp, tiện ích, có khu ăn uống, khu bàn bi lắc, máy pha cà phê, đồ uống sữa, nước hoa quả, thức uống dinh dưỡng free mỗi ngày tại văn phòng Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn ngoài nước để trưởng thành. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia IT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.