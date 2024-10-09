Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu CNC Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia các dự án phát triển ứng dụng web. Làm việc với các thành viên khác trong dự án, chịu trách nhiệm về triển khai, xem xét mã và kiểm thử. Luôn mang lại dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thực hiện các nhiệm vụ khác từ Giám đốc Dự án. Có khả năng ước lượng các nhiệm vụ. Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng hạn và với chất lượng cao.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khoảng 3 năm kinh nghiệm làm việc trong phát triển ứng dụng web. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với Front-end (ReactJS). Có kinh nghiệm với FE NextJS là một lợi thế. Có kinh nghiệm với Git hoặc các hệ thống kiểm soát phiên bản khác. Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Tinh thần làm việc nhóm tốt và tư duy logic. Chủ động, tổ chức công việc tốt và có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng nhanh chóng làm quen với công nghệ mới.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: max 35M gross Lương tháng thứ 13 Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước; Gói bảo hiểm sức khỏe; Chế độ Công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

