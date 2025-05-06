Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: VMSG Office - LK7 - 32, đường N3, Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application.

Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn

Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng

Đảm bảo tiêu chuẩn đồ họa chất lượng cao và sự thống nhất trong brand

Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

Thành thạo HTML, CSS và JavaScript/TypeScript ES6+, ReactJS, VueJS

Cắt từ figma, psd to HTML, CSS

Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới

Tư duy tốt về UI/UX

Biết sử dụng PHP và .Net là một lợi thế

Kinh nghiệm 1 - 2+ năm trong việc phát triển ứng dụng web, lập trình Frontend bằng HTML, ReactJS

Lương/Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Làm việc tại văn phòng 3 ngày (2 - 4 - 6) từ 9:00 - 17:00, không chấm công

Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng thực đơn đa dạng

Các hoạt động Du lịch/ Team Building hàng năm, Event chương trình nội bộ mỗi tháng.

Khám sức khỏe định kỳ tại các Bệnh viện lớn.

Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định.

Được xét khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay có những thành tích đóng góp cho Công ty.

Được trả lương đầy đủ, đúng hạn.

Được xét nâng lương định kỳ hay đột xuất theo quy định của Công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi khác trong Thỏa ước lao động tập thể/Nội quy lao động.

Được đề bạt thăng tiến khi chứng tỏ được phẩm chất, năng lực.

Được hưởng chính sách đào tạo phát triển của Công ty.

