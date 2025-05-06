Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VMSG Office

- LK7

- 32, đường N3, Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application.
Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn
Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng
Đảm bảo tiêu chuẩn đồ họa chất lượng cao và sự thống nhất trong brand
Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo HTML, CSS và JavaScript/TypeScript ES6+, ReactJS, VueJS
Cắt từ figma, psd to HTML, CSS
Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới
Tư duy tốt về UI/UX
Biết sử dụng PHP và .Net là một lợi thế
Kinh nghiệm 1 - 2+ năm trong việc phát triển ứng dụng web, lập trình Frontend bằng HTML, ReactJS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Làm việc tại văn phòng 3 ngày (2 - 4 - 6) từ 9:00 - 17:00, không chấm công
Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng thực đơn đa dạng
Các hoạt động Du lịch/ Team Building hàng năm, Event chương trình nội bộ mỗi tháng.
Khám sức khỏe định kỳ tại các Bệnh viện lớn.
Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định.
Được xét khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay có những thành tích đóng góp cho Công ty.
Được trả lương đầy đủ, đúng hạn.
Được xét nâng lương định kỳ hay đột xuất theo quy định của Công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi khác trong Thỏa ước lao động tập thể/Nội quy lao động.
Được đề bạt thăng tiến khi chứng tỏ được phẩm chất, năng lực.
Được hưởng chính sách đào tạo phát triển của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

