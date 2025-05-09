Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: trần não, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Trách nhiệm chính:
1. Phát triển, tối ưu hóa giao diện website, mobile app
2. Chuyển đổi thiết kế từ Figma hoặc các công cụ UIUX khác thành mã nguồn tương ứng.
3. Hỗ trợ tối ưu hiệu suất website, đảm bảo tính tương thích trên nhiều trình duyệt và thiết bị.
4. Phối hợp với Back-End Developers để tích hợp API và xử lý dữ liệu hiển thị trên giao diện
5. Tìm hiểu và áp dụng các xu hướng mới trong phát triển website
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên tốt nghiệp các ngành CNTT, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc liên quan
2. Cần biết sử dụng framework VueJS
3. Có kinh nghiệm làm app mobile cho iOS
4. Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript
5. Biết cách sử dụng Figma để lấy thông tin thiết kế và chuyên thành giao diện web
6. Có kiến thức về REST API, Fetch API hoặc Axios là điểm cộng.
Tại Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
13th Month salary
Bonus based on each project
Increasing salary every year
Full training activities
Strong laptop provided
Gift for birthday, thanksgiving day,...
Full insurance package
Monthly Happy hour, company trip, event party…
Annual leave, Family day, Holidays…
Working time: 8:00-11:30/13:00-17:30 (From Monday to Friday)
Construction allowance
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam
