Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: trần não, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

1. Phát triển, tối ưu hóa giao diện website, mobile app

2. Chuyển đổi thiết kế từ Figma hoặc các công cụ UIUX khác thành mã nguồn tương ứng.

3. Hỗ trợ tối ưu hiệu suất website, đảm bảo tính tương thích trên nhiều trình duyệt và thiết bị.

4. Phối hợp với Back-End Developers để tích hợp API và xử lý dữ liệu hiển thị trên giao diện

5. Tìm hiểu và áp dụng các xu hướng mới trong phát triển website

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tốt nghiệp các ngành CNTT, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc liên quan

2. Cần biết sử dụng framework VueJS

3. Có kinh nghiệm làm app mobile cho iOS

4. Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript

5. Biết cách sử dụng Figma để lấy thông tin thiết kế và chuyên thành giao diện web

6. Có kiến thức về REST API, Fetch API hoặc Axios là điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

13th Month salary

Bonus based on each project

Increasing salary every year

Full training activities

Strong laptop provided

Gift for birthday, thanksgiving day,...

Full insurance package

Monthly Happy hour, company trip, event party…

Annual leave, Family day, Holidays…

Working time: 8:00-11:30/13:00-17:30 (From Monday to Friday)

Construction allowance

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.