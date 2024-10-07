Tuyển Giám Đốc Bán Hàng thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156/17 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 25 Triệu

- Quản lý, giám sát hoạt động bán hàng của đội ngũ Trưởng nhóm Kinh doanh trên khu vực phụ trách.

- Phát triển mở rộng hệ thống khách hàng kênh Nhà thuốc (OTC), triển khai tốt các chương trình bán hàng, Marketing của Công ty trên địa bàn được phân công

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội để triển khai các chương trình hội thảo, tư vấn sức khỏe và bán hàng trực tiếp cho người dân

-Tìm kiếm khách hàng đích và trực tiếp bán những sản phẩm thuộc nhóm Chiến lược (Kênh bán hàng trực tiếp) đến những khách hàng đích cuối cùng

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng đích, chăm sóc và tư vấn để khách hàng đích tiếp tục mua – sử dụng sản phẩm của Tuệ Linh

- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ Trưởng nhóm Kinh doanh để triển khai bán hàng thuộc cả kênh OTC và kênh trực tiếp

- Lập báo cáo công việc, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp BH

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp, theo quy định của Công ty

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm kênh OTC, Công ty Dược – TPCN hoặc công ty lĩnh vực Sữa

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Dược, QTKD

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, kỹ năng lãnh đạo đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 25 – 45 triệu

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.

- Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm.

- Đầy đủ các chế độ (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ, Teambuiding...) theo quy định Công ty và Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

