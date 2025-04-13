Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
- Hồ Chí Minh: Số 42, Đường số 11, KDC Cityland Park Hill, P.10, Quận Gò Vấp., Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Đào tạo tiếng Đức cho học viên trình độ từ A1-B1 sử dụng giáo trình Schritte Plus Neu, từ B1+ đến B2 dùng giáo trình Sicher.
Tham gia soạn và sử dụng giáo án, đóng góp ý tưởng cho các tài liệu giảng dạy để sử dụng chung tại Trung tâm.
Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập tại Trung tâm.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Đức C1 trở lên hoặc tương đương (Test DaF, DSH, telc, ...).
Ưu tiên có kinh nghiệm luyện thi các dạng đề thi khác nhau (Goethe, telc, ECL, ÖSD, ...).
Ưu tiên đã có kinh nghiệm giảng dạy, đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức.
Tâm lý sư phạm và khả năng truyền động lực, cảm hứng cho học sinh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo Hiểm, lễ tết, sinh nhật, teambuilding, du lịch….
Được đóng Bảo hiểm sức khoẻ hàng năm với hạn mức cao.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình dạy và học toàn diện nhất hiện nay trong lĩnh vực Du học nghề.
Giáo viên được đào tạo thường xuyên và liên tục, được hỗ trợ vượt trội về trang thiết bị dạy học hiện đại, cùng với đội ngũ Trợ giảng, Giáo vụ, Chăm sóc học viên chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
