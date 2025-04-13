Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 42, Đường số 11, KDC Cityland Park Hill, P.10, Quận Gò Vấp., Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Đào tạo tiếng Đức cho học viên trình độ từ A1-B1 sử dụng giáo trình Schritte Plus Neu, từ B1+ đến B2 dùng giáo trình Sicher.
Tham gia soạn và sử dụng giáo án, đóng góp ý tưởng cho các tài liệu giảng dạy để sử dụng chung tại Trung tâm.
Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập tại Trung tâm.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Đức của các trường ĐH HANU, ULIS, … Trình độ B2 trở lên, giao tiếp và sử dụng tiếng Đức tốt, phát âm chuẩn.
Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Đức C1 trở lên hoặc tương đương (Test DaF, DSH, telc, ...).
Ưu tiên có kinh nghiệm luyện thi các dạng đề thi khác nhau (Goethe, telc, ECL, ÖSD, ...).
Ưu tiên đã có kinh nghiệm giảng dạy, đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức.
Tâm lý sư phạm và khả năng truyền động lực, cảm hứng cho học sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25.000.000 vnđ đến 40.000.000 vnđ. Hưởng bậc lương theo trình độ, kinh nghiệm, thời lượng dạy (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo Hiểm, lễ tết, sinh nhật, teambuilding, du lịch….
Được đóng Bảo hiểm sức khoẻ hàng năm với hạn mức cao.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình dạy và học toàn diện nhất hiện nay trong lĩnh vực Du học nghề.
Giáo viên được đào tạo thường xuyên và liên tục, được hỗ trợ vượt trội về trang thiết bị dạy học hiện đại, cùng với đội ngũ Trợ giảng, Giáo vụ, Chăm sóc học viên chuyên nghiệp.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Lô 36 đường 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

