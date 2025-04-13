Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 - 96 - 98 đường B2 khu sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kế toán tiền lương

Tổng hợp hóa đơn, chứng từ kế toán, xuất hóa đơn điện tử.

Hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Lập báo cáo tổng hợp và các báo cáo giải trình chi tiết theo quy định

Lưu trữ chứng từ, sao lưu số liệu và sổ sách kế toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại đơn vị cơ sở

Giao dịch ngân hàng.

Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán..

Có kinh nghiệm ưu tiên ngành BĐS

Thành thạo Tin học văn phòng đặc biệt là Word, Excel, phần mềm kế toán

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, năm vững chế độ, luật kế toán; Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Trung thực, nhiệt tình hỗ trợ cho đồng nghiệp; chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản Thỏa thuận trực tiếp khi trao đổi phỏng vấn

Đóng BHXH khi ký HĐLĐ theo quy định của bộ luật lao động.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác như : du lịch, phép năm, thưởng tết,...

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin