Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20/13 Nguyễn Trường Tộ p12, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Chạy quảng cáo theo mục tiêu

Quản lý tài khoản quảng cáo

Tham gia vào công việc phát triển các kênh truyền thông

Tham gia vào các công việc tìm kiếm data khách hàng

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 3-5 triệu + thưởng hiệu suất + thưởng đạt KPI (đối với nhân viên chính thức)

Được đào tạo từ số 0

Đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức 6 tháng

Tham gia du lịch cùng công ty hằng năm (đối với nhân viên chính thức)

Được định hướng lộ trình phát triển trong tương lai

Được đóng dấu xác nhận thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin