Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20/13 Nguyễn Trường Tộ p12, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Chạy quảng cáo theo mục tiêu
Quản lý tài khoản quảng cáo
Tham gia vào công việc phát triển các kênh truyền thông
Tham gia vào các công việc tìm kiếm data khách hàng
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 3-5 triệu + thưởng hiệu suất + thưởng đạt KPI (đối với nhân viên chính thức)
Được đào tạo từ số 0
Đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức 6 tháng
Tham gia du lịch cùng công ty hằng năm (đối với nhân viên chính thức)
Được định hướng lộ trình phát triển trong tương lai
Được đóng dấu xác nhận thực tập (nếu cần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
