Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 đường 13, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện hoạt động set up Livestream, vận hành Livestream

Lên kế hoạch phát triển nội dung, kịch bản livestream

Thực hiện hoạt động chạy quảng cáo livestream

Trợ live, support mẫu live trong quá trình Livestream

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi Livestream

Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Marketing

Báo cáo công việc, tiến độ thời gian

Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Có hiểu biết sâu về xu hướng nội dung của TikTok. Khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá nội dung.

Tư duy logic, truyền đạt tốt, nhạy bén với nội dung và xu hướng mới.

Khả năng phối hợp và làm việc nhóm hiệu quả

Năng động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm cao, hòa nhã, phối hợp tốt với các đồng nghiệp.

