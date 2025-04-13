Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 66 đường 13, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện hoạt động set up Livestream, vận hành Livestream
Lên kế hoạch phát triển nội dung, kịch bản livestream
Thực hiện hoạt động chạy quảng cáo livestream
Trợ live, support mẫu live trong quá trình Livestream
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi Livestream
Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Marketing
Báo cáo công việc, tiến độ thời gian
Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có hiểu biết sâu về xu hướng nội dung của TikTok. Khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá nội dung.
Tư duy logic, truyền đạt tốt, nhạy bén với nội dung và xu hướng mới.
Khả năng phối hợp và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm cao, hòa nhã, phối hợp tốt với các đồng nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME Thì Được Hưởng Những Gì
