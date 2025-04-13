Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 5 Triệu

Mức lương 5 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đông Hưng Thuận 10, KP.3, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

Đảm bảo chứng từ kế toán được kiểm tra tính hợp lệ và lưu trữ đầy đủ, chính xác, đúng quy định nội bộ và pháp luật, phục vụ công tác đối soát, kiểm toán và lưu trữ lâu dài.

Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thanh toán, phiếu thu/chi, hợp đồng, hóa đơn, bảng kê chi phí, v.v.

Quản lý hồ sơ chứng từ bản cứng và bản mềm; đảm bảo truy xuất dễ dàng khi cần thiết.

Hỗ trợ phòng kế toán đối chiếu số liệu với hồ sơ gốc khi có yêu cầu.

Thực hiện kiểm kê hồ sơ, báo cáo tình trạng lưu trữ, lập danh mục tài liệu.

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Hành chính, Lưu trữ...

Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán và lưu trữ hồ sơ.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chứng từ kế toán, hoặc làm việc tại phòng kế toán/kiểm toán/lưu trữ.

Kỹ năng sắp xếp, tổ chức và phân loại hồ sơ tốt.

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt Excel và quản lý file/thư mục trên máy tính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8h00-16h00).

Nghỉ phép hàng năm: mỗi tháng làm việc được nghỉ phép hưởng nguyên lương một ngày.

Nghỉ Lễ Tết: được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết theo quy định của Công ty, phù hợp với quy định của Luật lao động Việt Nam.

Bảo hiểm bắt buộc: được tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

