Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ.

Soạn thảo, in ấn, xử lý giấy tờ.

Làm báo giá, hợp đồng, quyết toán, biên bản nghiệm thu cho khách hàng.

Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc của các bộ phận.

Phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ công việc chung.

Theo dõi chấm công, ngày phép nhân sự.

Các công việc khác theo phân công từ quản lý.