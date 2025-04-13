Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 431 Tô Hiến Thành , Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ.
Soạn thảo, in ấn, xử lý giấy tờ.
Làm báo giá, hợp đồng, quyết toán, biên bản nghiệm thu cho khách hàng.
Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc của các bộ phận.
Phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ công việc chung.
Theo dõi chấm công, ngày phép nhân sự.
Các công việc khác theo phân công từ quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên.
Thành thạo Word, Excel cơ bản.
Giao tiếp tốt, trung thực, siêng năng, cẩn thận, có trách nhiệm.
Tinh thần hỗ trợ, teamwork tốt, thái độ tích cực.
Thành thạo Word, Excel cơ bản.
Giao tiếp tốt, trung thực, siêng năng, cẩn thận, có trách nhiệm.
Tinh thần hỗ trợ, teamwork tốt, thái độ tích cực.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận theo năng lực.
Cơ hội học tập, phát triển chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.
Chế độ đầy đủ: BHXH, thưởng lễ tết, nghỉ phép, teambuilding,..
Cơ hội học tập, phát triển chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.
Chế độ đầy đủ: BHXH, thưởng lễ tết, nghỉ phép, teambuilding,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI