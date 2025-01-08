Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG DINH làm việc tại Nghệ An thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG DINH
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG DINH

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Khu tiểu thủ công nghiệp, Thị Trấn Quỳ Hợp, Quỳ hợp, Huyện Quỳ Hợp

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

• Xây dựng chiến lược phát triển/kinh doanh, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐTV/Cty Mẹ, điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật của Nhà nước.
• Hoạch định, dự báo nhu cầu nhân lực của Công ty. Xây dựng hệ thống tổ chức và Quy trình để sử dụng và quản lý đội ngũ hiệu quả.
• Quản lý tài chính và kiểm soát chi phí trong phạm vi, thẩm quyền được giao.
• Bảo toàn, phát triển nguồn vốn thực hiện theo phương án kinh doanh đã được Hội đồng thành viên/Cty mẹ phê duyệt.
• Đánh giá kết quả thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty và các đơn vị theo định kỳ theo tháng, quý, năm cho HĐTV/ công ty mẹ.
• Chủ động xây dựng, triển khai và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động chung của Công ty. Liên tục cải tiến quy trình và hiệu suất công ty để đạt được kết quả tốt nhất. Đánh giá và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ mọi quy định và chính sách.
• Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch khai thác mỏ theo kế hoạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động khai thác đá;
• Xây dựng hạ tầng, quản lý máy móc thiết bị đảm bảo an toàn và hiệu quả;
• Tổ chức và quản lý công tác ATLĐ, PCCC, Vệ sinh môi trường, trách nhiệm xã hội.
• Chủ trì làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý chuyên ngành, các đơn vị tham gia liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất.
• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của HĐTV/ Công ty mẹ..

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi: Từ 35 tuổi trở lên
• Trình độ: Tốt nghiệp đại học, có trình độ, năng lực quản lý, điều hành, kinh doanh thuộc các ngành nghề kinh tế, kỹ thuật, Quản trị kinh doanh, khai thác khoáng sản...
• Có trên 5 năm kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo, kinh doanh, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí Giám đốc trở lên, vận hành doanh nghiệp có trên 100 lao động. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm khai thác khoáng sản, quản lý sản xuất.
5 năm kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo, kinh doanh
2 năm ở vị trí Giám đốc trở lên
• Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, khả năng tư duy chiến lược và đưa ra quyết định đúng đắn, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt, giải quyết và đưa ra quyết định mọi vấn đề.
• Có khả năng xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các đối tác, khách hàng và người lao động trong công ty.
• Có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, được cán bộ nhân viên trong Công ty tín nhiệm.
• Có sức khỏe để đảm đương công việc, nhanh, nhạy trong cơ chế thị trường, hiểu biết pháp luật của Nhà nước.
• Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản trị điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác. Gia đình và bản thân không sản xuất kinh doanh các sản phẩm cùng ngành nghề.
• Sử dụng công nghệ thông tin thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG DINH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 25 - 40 triệu VNĐ/tháng.
+ Thưởng Vượt kế hoạch riêng cho GĐ Điều hành do HĐQT đưa ra đầu năm KH (HĐQT cần thống nhất và đưa ra chỉ tiêu cụ thể)
Các chế độ khác:
- Thưởng lương tháng 13 + tiền lễ tết, nghỉ mát theo chính sách đãi ngộ của công ty.
- Được hưởng chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty.
- Phụ cấp: ăn trưa, công tác phí khoán...
Môi trường và điều kiện làm việc:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Có đầy đủ phương tiện phục vụ làm việc.
- Có xe ô tô đưa đón hàng ngày.
- Được công ty tạo điều kiện về kinh phí để học tập phát triển bản thân.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, Nghỉ chủ Nhật hàng tuần.
- Địa chỉ làm việc: Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG DINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thị Trấn Quỳ Hợp, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

