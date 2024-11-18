Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm điều hành chung các vấn đề của ban Quản trị điều hành.

Định hướng chiến lược: Xác định tầm nhìn và sứ mệnh về hoạt động quản trị của công ty, xây dựng và thực hiện các chiến lược dài hạn để đạt được mục tiêu tối ưu quản trị công ty.

Quản lý hoạt động: Giám sát và điều phối hoạt động của khối sản xuất, khối hỗ trợ đảm bảo tuân thủ đúng, quy trình, quy định, quy chế của công ty

Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc và Ban lãnh đạo các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng KPI, OKR, cơ cấu tổ chức, công tác đào tạo, tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,...

Lên chiến lược tuyển dụng: Định hướng kế hoạch tuyển dụng, tiêu chí lựa chọn...

Phối hợp với các Phòng/Ban thực hiện cải tiến, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự.

Tổ chức và triển khai các chương trình: xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc tốt.

Thực hiện công tác đối ngoại: Đại diện cho Công ty để làm việc với các cơ quan, các cá nhân và tổ chức bên ngoài trong phạm vi công tác của mình .

Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo & phát triển nhân sự; phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá các bộ phận trong công ty.

Kiểm tra vận hành, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế, quy trình của công ty.

Phối hợp với các thành viên trong Ban Giám Đốc nhằm đạt được các mục tiêu theo định hướng phát triển của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, luật, quản trị kinh doanh.

Kiến thức và kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí, công việc và quy mô hoạt động, quản lý nhân sự tương đương; có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực, về pháp luật lao động.

Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

Am hiểu về hệ thống quản lý Công ty.

Khả năng đánh giá và nhìn nhận; Tư duy, lập luận Logics

Thích nghi nhanh với cái mới; Sáng tạo trong công việc

Có trách nhiệm, và Khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Đào tạo:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

