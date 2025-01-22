Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Xác định mục tiêu, hướng phát triển và sứ mệnh của công ty xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.
- Chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh.
- Lập kế hoạch kinh doanh và định hướng chiến lược chung cho công ty thực thi một số chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng quy mô sản xuất của công ty, gia tăng lợi nhuận như: phương án đầu tư, các kế hoạch kinh doanh, các kế hoạch xây dựng thương hiệu, kế hoạch quảng bá sản phẩm,...
- Điều hành toàn bộ hoạt động và chịu trách nhiệm cho doanh số, lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty
- Lập kế hoạch kinh doanh và marketing
- Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.
- Quản lý nhân viên, phát triển nhân tài để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất
- Tham mưu, báo cáo, đề xuất tới ban giám đốc
- Trực tiếp lên kế hoạch, điều hành, báo cáo kết quả kinh doanh của tập đoàn tới chủ tịch.
- Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban
- Đọc và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các chiến lược/điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh.
- Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu ngoại ngữ, giao tiếp thông thạo Anh, Trung, Hàn ….
- Chuyên ngành tốt am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, Xúc tiến đầu tư, Quản lý dự án.
- Kỹ năng chuyên môn am hiểu kiến thức về thị trường và luật kinh doanh. Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường. Có đầu óc tư duy chiến lược xuất sắc
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng Quản lý, Lãnh Đạo, Giao việc, Giải quyết vấn đề, Đối nội đối ngoại các cấp.
Có sự sáng tạo đổi mới trong kinh doanh cũng như trong quản lý giúp giảm bớt sự nhàm chán, cũng như giúp doanh nghiệp luôn phù hợp với yêu cầu của thị trường và giữ chân người lao động.
- Có khả năng phán đoán, đưa ra những quyết định quan trọng mang tính chiến lược, tổng giám đốc cần có khả năng phán đoán tốt. Hầu hết thời gian, tổng giám đốc cần đưa ra các quyết định chính xác. Những quyết định chính xác này sẽ giúp họ đạt được sự tín nhiệm của các giám đốc cấp cao cũng như nhân viên trong doanh nghiệp., linh hoạt, chủ động, trách nhiệm,
Tổng giám đốc cần là người nắm rõ luật và thúc đẩy việc thực hiện luật một cách nghiêm ngặt tuy nhiên cần linh hoạt trong một số trường hợp. Việc linh hoạt này cũng cần có căn cứ hợp lý khiến nhân viên tin tưởng.chịu được áp lực cao trong công việc. Là người tinh tế, kiên nhẫn, quyết đoán, và nhạy bén trong công việc

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bình quân/tháng: 40 triệu đồng
Hưởng chế độ theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

