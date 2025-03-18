Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOMO VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: Somo Farm Cửu Long, Khóm 3, Thị trấn Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long, Mang Thít, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Giúp Giám đốc điều hành, quản lý Công ty theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công và ủy quyền;

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo định hướng Công ty;

Quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo chiến lược đã đề ra (thuộc lĩnh vực đồ uống có cồn, du lịch, nhà hàng - khách sạn); quản lý tài chính, nhân sự, vận hành, đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty;

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và các cơ quan quản lý nhà nước;

Tối ưu hóa quy trình vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ để nâng cao trải nghiệm của khách hàng;

Định kỳ báo cáo tình hình kinh doanh cho Giám đốc và Hội đồng quản trị, đề xuất chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc và Hội đồng quản trị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: đại học trở lên thuộc các nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý;

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực với Somo Farm Cửu Long;

Am hiểu thị trường, pháp luật, và các quy định liên quan đến lĩnh vực đồ uống có cồn, du lịch, nhà hàng - khách sạn;

Có kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, khả năng tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt. Giải quyết vấn đề, xử lý tình huống nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOMO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn;

Ký Hợp đồng lao động chính thức sau thời gian thử việc theo quy định;

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: đóng BHXH, BHYT, BHTN;

Được hỗ trợ tiền ăn trưa, có chỗ ở cho ứng viên ở xa;

Các quyền lợi khác: theo quy định công ty (khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ mát, đồng phục hàng năm, mừng sinh nhật, lương tháng 13, lương hiệu quả kinh doanh,…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOMO VIỆT NAM

