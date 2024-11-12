Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101 Nguyễn Cơ THạch, An Phú, Quận 2, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng & thực hiện kế hoạch kinh doanh, tuyển dụng và phát triển đội ngũ kinh doanh, đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh do BGĐ công ty giao.

- Xây dựng & thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống kênh bán hàng và khách hàng.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả kế hoạch kinh doanh.

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong Sàn kinh doanh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ.

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong Sàn kinh doanh, đảm bảo nhân viên hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường cao đẳng, đại học và có kinh nghiệm 5 năm lĩnh vực BĐS

- Đã từng bán phân khúc BĐS cao cấp (căn hộ cao cấp, villas, BĐS nghỉ dưỡng... )

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, nhạy bén với các xu hướng của thị trường.

- Chủ động và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương canh tranh/thỏa thuận theo năng lực (upto 25.000.000 ) + Hoa hồng đến 50% + Thưởng nóng lên đến 200 triệu/tháng.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật cho Người lao động hiện hành.

- Tuân thủ 12 ngày phép/năm và tăng dần theo thâm niên làm việc

- Công ty có chương trình du lịch hàng năm, tổ chức các sự kiện gắn kết Nhân sự.

- Chính sách đầy đủ về hiếu hỉ, sinh nhật, các ngày lễ tết,...

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30 – 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.