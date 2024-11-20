Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đường Trần Danh Tuyên, Phường Phúc Lợi, Long Biên

- Tham mưu, tư vấn và triển khai thực hiện việc tìm kiếm, khai thác, đánh giá, xây dựng chính sách bán hàng Kênh Kinh doanh Dự án nhằm thu hút các chủ đầu tư, các nhà thầu cơ điện, các nhà phân phối chuyên cáp, ...

- Quản lý và điều hành hoạt động chung của Khối kinh doanh dự án.

- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của khối nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.

- Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, số lượng dự án mới.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, thương lượng, nắm bắt tình hình đối thủ cạnh tranh ngành hàng và chốt sales với khách hàng.

- Đảm bảo nhân viên kinh doanh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc được giao.

- Hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia tư vấn sản phẩm, kỹ năng bán hàng, nắm bắt và giải quyết kịp thời các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

- Đào tạo kiến thức sản phẩm, chính sách và kỹ năng bán hàng cho nhân viên trong khối.

- Đảm bảo hoạt động khối đạt các chỉ tiêu KPI.

- Chịu trách nhiệm chính các hoạt động chuyên môn của Khối kinh doanh dự án

- Tham mưu và đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tổng hợp, phân tích báo cáo và đánh giá hiệu quả của Khối kinh doanh dự án.

- Báo cáo Tổng giám đốc theo quy định và đột xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

- Nam/ Nữ từ 35 - 45 tuổi. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, ...

- Am hiểm về lĩnh vực kinh doanh dự án, có mối quan hệ tốt với nhà thầu, chủ đầu tư, ....

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc kinh doanh dự án toàn quốc hoặc tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh dự án trong các lĩnh vực thiết bị điện, dây điện, dây cáp điện, cơ điện, vật liệu xây dựng ...

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Kỹ năng quản lý công việc

- Kỹ phân tích, dự báo

- Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ

- Kỹ năng báo cáo

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định.

- Ăn trưa miễn phí tại phòng ăn Công ty.

- Thưởng nghỉ lễ 30/4; 1/5; 2/9, tết dương lịch cao.

- Thưởng doanh số kinh doanh theo chính sách Công ty.

- Tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty.

- Được tham gia các chương trình đào tạo, chia sẻ kiến thức của công ty.

- Hỗ trợ xăng xe, điện thoại hàng tháng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

