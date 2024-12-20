Tuyển Giám đốc kinh doanh Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Thực hiện nghiên cứu thị trường, marketing tại nơi phụ trách

• Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán ( Đại lý và Cộng tác viên )

• Công tác nhận, giao chỉ tiêu, điều hành kinh doanh (nguồn việc, doanh thu)

• Công tác chăm sóc khách hàng,...

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/nữ

• Độ tuổi: Dưới 32

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước ngành Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Ngoại thương, Xây dựng dân dụng, Cơ Điện.....

Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng quý, thưởng năm, lễ tết

- Tham gia BHXH đầy đủ

- Nghỉ dưỡng hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin