Tuyển Giám đốc kinh doanh Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Thực hiện nghiên cứu thị trường, marketing tại nơi phụ trách
• Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán ( Đại lý và Cộng tác viên )
• Công tác nhận, giao chỉ tiêu, điều hành kinh doanh (nguồn việc, doanh thu)
• Công tác chăm sóc khách hàng,...

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/nữ
• Độ tuổi: Dưới 32
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước ngành Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Ngoại thương, Xây dựng dân dụng, Cơ Điện.....

Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng quý, thưởng năm, lễ tết
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Nghỉ dưỡng hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ
- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Viettel, 01 Đinh Bộ Lĩnh, P.Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

