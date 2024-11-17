Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch Ban Giám đốc giao

- Xây dựng chiến lược kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh theo định hướng ngắn hạn, dài hạn của Ban Giám đốc.

- Xây dựng và phát triển hệ thống kênh đại lý, khách hàng

- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với đại lý, khách hàng và đối tác, ưu tiên ứng viên có mối quan hệ và hiểu biết sâu về tệp đại lý, khách sỉ chuyên hàng mỹ phẩm – TPCN Nhật

- Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh, phân tích các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu, xu hướng thị trường đưa ra các dự báo và đề xuất phù hợp với Ban Giám đốc.

- Chăm sóc khách hàng, xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh cho đại lý và khách hàng đảm bảo sự hài lòng của đối tác và khách hàng.

- Tối ưu, hoàn thiện quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

- Quản lý kế hoạch hàng hóa dự trữ, hàng tồn kho đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh từng giai đoạn cụ thể.

- Phối hợp với phòng Nhân sự để tuyển dụng nhân viên kinh doanh, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự phòng.

- Quản lý, hướng dẫn nhân viên phòng nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.