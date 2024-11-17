Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
- Hà Nội: P501 – Tòa Nhà Viễn Đông – 36 Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa – Đống Đa., Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 40 - 70 Triệu
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch Ban Giám đốc giao
- Xây dựng chiến lược kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh theo định hướng ngắn hạn, dài hạn của Ban Giám đốc.
- Xây dựng và phát triển hệ thống kênh đại lý, khách hàng
- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với đại lý, khách hàng và đối tác, ưu tiên ứng viên có mối quan hệ và hiểu biết sâu về tệp đại lý, khách sỉ chuyên hàng mỹ phẩm – TPCN Nhật
- Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh, phân tích các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu, xu hướng thị trường đưa ra các dự báo và đề xuất phù hợp với Ban Giám đốc.
- Chăm sóc khách hàng, xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh cho đại lý và khách hàng đảm bảo sự hài lòng của đối tác và khách hàng.
- Tối ưu, hoàn thiện quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.
- Quản lý kế hoạch hàng hóa dự trữ, hàng tồn kho đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh từng giai đoạn cụ thể.
- Phối hợp với phòng Nhân sự để tuyển dụng nhân viên kinh doanh, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự phòng.
- Quản lý, hướng dẫn nhân viên phòng nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.
Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.
- Có thành tích cao và thường xuyên đạt/vượt doanh số. Ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm
Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
