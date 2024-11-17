Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Quản lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Mức lương
40 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P501 – Tòa Nhà Viễn Đông – 36 Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa – Đống Đa., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 40 - 70 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch Ban Giám đốc giao
- Xây dựng chiến lược kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh theo định hướng ngắn hạn, dài hạn của Ban Giám đốc.
- Xây dựng và phát triển hệ thống kênh đại lý, khách hàng
- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với đại lý, khách hàng và đối tác, ưu tiên ứng viên có mối quan hệ và hiểu biết sâu về tệp đại lý, khách sỉ chuyên hàng mỹ phẩm – TPCN Nhật
- Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh, phân tích các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu, xu hướng thị trường đưa ra các dự báo và đề xuất phù hợp với Ban Giám đốc.
- Chăm sóc khách hàng, xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh cho đại lý và khách hàng đảm bảo sự hài lòng của đối tác và khách hàng.
- Tối ưu, hoàn thiện quy trình bán hàng: Bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.
- Quản lý kế hoạch hàng hóa dự trữ, hàng tồn kho đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh từng giai đoạn cụ thể.
- Phối hợp với phòng Nhân sự để tuyển dụng nhân viên kinh doanh, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự phòng.
- Quản lý, hướng dẫn nhân viên phòng nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.

Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế;
- Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.
- Có thành tích cao và thường xuyên đạt/vượt doanh số. Ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm

Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P 501 - Tòa Nhà Viễn Đông - 36 Hoàng Cầu - Quận Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-kinh-doanh-thu-nhap-40-70-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251438
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Kim Giang (Kghandicraft) làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD Kim Giang (Kghandicraft)
600 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ MIPEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ MIPEC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 400 Triệu Công ty TNHH Bibabo
35 - 400 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Thế Giới Bảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty CP Thế Giới Bảng
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CADMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CADMAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tới 2,500 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm