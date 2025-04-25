Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 150 Triệu

Mức lương 50 - 150 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 50 - 150 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng, huấn luyện và hỗ trợ đội ngũ đạt được mục tiêu doanh số.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng để đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Quản lý và theo dõi hiệu quả hoạt động bán hàng, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng mục tiêu.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo lợi ích của công ty.

Quản lý ngân sách và chi phí hoạt động kinh doanh.

Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để thúc đẩy doanh số.

Cập nhật và nắm bắt thông tin về các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý bán hàng.

Với Mức Lương 50 - 150 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc kinh doanh hoặc quản lý bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ/ cửa hàng tạp hoá/siêu thị.

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả.

Hiểu biết sâu rộng về các PM bán hàng trong các cửa hàng tạp hoá/siêu thị.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả kinh doanh.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin