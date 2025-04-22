Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NATUH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 86 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm cả kế hoạch bán hàng ngắn hạn và dài hạn.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội kinh doanh mới.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn họ đạt được mục tiêu doanh số.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số và các chỉ tiêu quan trọng khác cho cấp trên.

Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược marketing và truyền thông của công ty.

Phát triển và quản lý ngân sách kinh doanh.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thời trang, du lịch hoặc thương mại điện tử.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Khả năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo đội ngũ.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết trình tốt.

Khả năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và báo cáo.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Am hiểu về thị trường và xu hướng tiêu dùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NATUH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NATUH

