Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Navigos Search's Client

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi Office

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Nhận mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty từ cấp trên.
• Xây dựng chỉ tiêu kinh doanh, chính sách thưởng hàng tháng, quý, năm cho phòng kinh doanh.
• Xây dựng chính sách bán hàng bao gồm các chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu và các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng. Tổ chức thực hiện chính sách bán hàng đã được phê duyệt.
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.
• Xây dựng, đề xuất chính sách cho nhân viên bán hàng.
• Thực hiện các báo cáo về hoạt động kinh doanh Đại lý.
• Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của khách hàng.
• Thiết lập mối quan hệ với khách hàng, các cơ quan chức năng, đối tác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc ít nhất 3 năm ởcấp Trưởng phòng trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và am hiểu trong lĩnh vực Ô tô, xe máy.
• Có khả năng xây dựng kế hoạch và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, Marketing theo yêu cầu. Có khả năng tổng hợp, phân tích, phản biện.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

