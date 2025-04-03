Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Nhận mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty từ cấp trên.

• Xây dựng chỉ tiêu kinh doanh, chính sách thưởng hàng tháng, quý, năm cho phòng kinh doanh.

• Xây dựng chính sách bán hàng bao gồm các chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu và các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng. Tổ chức thực hiện chính sách bán hàng đã được phê duyệt.

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.

• Xây dựng, đề xuất chính sách cho nhân viên bán hàng.

• Thực hiện các báo cáo về hoạt động kinh doanh Đại lý.

• Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của khách hàng.

• Thiết lập mối quan hệ với khách hàng, các cơ quan chức năng, đối tác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.