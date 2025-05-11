Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 100 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành

Mức lương
30 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, CT4 The Pride, KĐT An Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 30-50tr + Thưởng doanh số + Thưởng dự án + hỗ trợ ăn trưa cộng vào lương cuối tháng +++++
Đóng BHXH, BHTN, BHTN....
Công đoàn tặng sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ, ma chay, cưới hỏi....
Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13 theo tình hình hoạt động kinh doanh
Cơ hội thăng tiến
Không nợ lương, không nợ bảo hiểm
Công ty cung cấp đồng phục, máy tính làm việc
12 ngày phép 1 năm
Chương trình teambuilding hằng năm
Các khóa đào tạo nâng cao....
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, CT4 The Pride, KĐT An Hưng , Quận Hà Đông , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

