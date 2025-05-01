Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Max English The Pride CT3 – Tầng 2 toà nhà The Pride, đường Tố Hữu, phường La Khê, Hà Đông, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ giáo dục của công ty.

Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ đạt hiệu quả cao.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng để đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ kinh doanh, đưa ra các giải pháp cải thiện.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho ban lãnh đạo.

Quản lý ngân sách và chi phí hoạt động của bộ phận kinh doanh.

Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức sâu rộng về thị trường giáo dục tại Việt Nam.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo đội ngũ hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng xuất sắc.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh thu.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

