Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 80 Triệu

Mức lương 40 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Gems, Số 48 Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 40 - 80 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đội ngũ kinh doanh khu vực Hà Nội.

Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số khu vực, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Phối hợp với bộ phận Nhân sự trong việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Sales.

Xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược.

Báo cáo kết quả kinh doanh và hoạt động đội ngũ định kỳ (tuần/tháng/quý) cho Ban Giám đốc.

Lập kế hoạch doanh số chi tiết theo tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện.

Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Các nội dung chi tiết khác sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 40 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên sinh năm 1990 - 1995 và có đam mê về ngành công nghệ thông tin, phần mềm.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh thương mại, điện tử, phần mềm, CNTT hoặc các ngành bán lẻ.

Có máy tính xách tay để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20.000.000 - 30.000.000 VND

Thu nhập: 50.000.000 - 85.000.000 VND

Thưởng hoa hồng từ 3% - 15% tổng doanh thu.

Chính sách thưởng tháng, quý, năm, hoa hồng nhóm,... hấp dẫn. Tuyên dương hàng tháng, trao cup, bằng khen,...

Lương thưởng tháng 13, thưởng nóng, Year End Party hoặc du lịch hằng năm.

Được Training nâng cao kinh nghiệm bán hàng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong Công ty.

Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin