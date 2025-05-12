Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở Hà Nội (ngõ 989 Tam Trinh), Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh
Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách cho đội ngũ kinh doanh;
Quản lý, tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh;
Xây dựng dự báo doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý...
Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác để xây dựng các chương trình marketing, truyền thông, quảng cáo sản phẩm giúp công ty phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu tại vị trí Giám đốc kinh doanh từ 3 năm trở lên;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, hoặc các ngành tương đương...
Có tinh thần tự giác và kỷ luật cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng lên mục tiêu, kế hoạch và triển khai cho bộ phận.
Có tầm nhìn và tư duy dài hạn.
Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.
Có bằng lái xe ô tô B1, B2...là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cơ bản + % doanh số tổng của phòng
Phụ cấp ăn trưa, công tác phí
Trang bị máy tính, trang thiết bị làm việc;
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm
Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ Chủ nhật)
Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ
Các chính sách riêng dành cho cán bộ cấp cao
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn L8 122 Khu đô thị Louis City, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

