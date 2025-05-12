Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở Hà Nội (ngõ 989 Tam Trinh), Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh

Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách cho đội ngũ kinh doanh;

Quản lý, tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh;

Xây dựng dự báo doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý...

Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác để xây dựng các chương trình marketing, truyền thông, quảng cáo sản phẩm giúp công ty phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu tại vị trí Giám đốc kinh doanh từ 3 năm trở lên;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, hoặc các ngành tương đương...

Có tinh thần tự giác và kỷ luật cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng lên mục tiêu, kế hoạch và triển khai cho bộ phận.

Có tầm nhìn và tư duy dài hạn.

Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Có bằng lái xe ô tô B1, B2...là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cơ bản + % doanh số tổng của phòng

Phụ cấp ăn trưa, công tác phí

Trang bị máy tính, trang thiết bị làm việc;

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm

Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ Chủ nhật)

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ

Các chính sách riêng dành cho cán bộ cấp cao

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM

