Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Về Chuyên môn:
Xây dựng, đề xuất mục tiêu, kế hoạch doanh số, doanh thu, đề nghị sản xuất hàng năm cho đơn vị quản lý (đơn vị) phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.
Xây dựng, đề xuất mô hình tổ chức kinh doanh, chính sách bán hàng, quy trình bán hàng, chính sách phát triển thị trường trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.
Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá các thị trường tiềm năng tại nước ngoài. Xây dựng và quản lý các kênh phân phối (mạng lưới đại lý, showroom, Tư vấn, Môi giới,...) tại thị trường nước ngoài.
Triển khai các biện pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm của đơn vị phụ trách.
Tổ chức các kênh bán hàng cho đơn vị nhằm đạt doanh số bán hàng cao nhất.
Tổ chức thực hiện hồ sơ đấu thầu, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo việc triển khai dự án đạt các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, an toàn, thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng và phù hợp yêu cầu của Công ty.
Chỉ đạo cung cấp hồ sơ dự án để phối hợp tổ chức thi công.
Phối hợp với BQLCDA để tổ chức Ban Quản lý dự án (QLDA) đối với từng dự án (nếu cần).
Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động marketing, các hội thảo chuyên đề và hội nghị khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong phạm vi quản lý.
Hỗ trợ cán bộ nhân viên trực thuộc trong việc thiết lập quan hệ, tiếp cận khách hàng, công việc.
Về tổ chức Nhân sự:
Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự và xây dựng các tài liệu tổ chức (SĐTC, CNNV, MTCV, UQ) của đơn vị.
Bố trí, đào tạo nhân sự trực thuộc phù hợp với yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác khi được Chủ tịch HĐQT, TGĐ, PTGĐ phụ trách Kinh doanh, GĐKD Miền phụ trách phân công.
Nhiệm vụ khác
Chấp hành các quyết định của Ban Lãnh đạo EW
Tuân thủ Nội quy, quy định của Công ty EW
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Hiểu biết về luật xuất nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài
Kỹ năng xây dựng, nghiên cứu đánh giá các thị trường tiềm năng tại nước ngoài.
Kỹ năng chỉ đạo & điều hành các hoạt động kinh doanh
Tư duy chiến lược và hoạch định
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 04 năm trong lĩnh vực chuyên môn
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn/kỹ năng/tiếng Anh..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình
• Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;
• Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;
• Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty;
• Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt
