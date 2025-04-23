Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu

Mức lương 80 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

Chiến lược & Kế hoạch kinh doanh:

Phát triển kênh phân phối:

Quản lý đội ngũ kinh doanh:

Tiếp thị & Thương hiệu:

Tài chính & Báo cáo:

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hàng FMCG – Ưu tiên hàng chăm sóc cá nhân – Mỹ phẩm.

Có khả năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm tại nhiều tỉnh và từ 50 saleman trở lên.

Có khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh, bám đuổi mục tiêu, tinh thần teamwork.

Đủ đam mê và sức khỏe để đi công tác, quản lý và phát triển quan hệ với đối tác.

Dám chịu trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn.

Tư duy đổi mới, sáng tạo, thích nghi tốt với thay đổi của thị trường.

Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin