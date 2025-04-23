Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu
Mức lương
80 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 80 - 100 Triệu
Chiến lược & Kế hoạch kinh doanh:
Phát triển kênh phân phối:
Quản lý đội ngũ kinh doanh:
Tiếp thị & Thương hiệu:
Tài chính & Báo cáo:
Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hàng FMCG – Ưu tiên hàng chăm sóc cá nhân – Mỹ phẩm.
Có khả năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm tại nhiều tỉnh và từ 50 saleman trở lên.
Có khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh, bám đuổi mục tiêu, tinh thần teamwork.
Đủ đam mê và sức khỏe để đi công tác, quản lý và phát triển quan hệ với đối tác.
Dám chịu trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn.
Tư duy đổi mới, sáng tạo, thích nghi tốt với thay đổi của thị trường.
Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
