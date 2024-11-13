Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chiến lược và quản lý kinh doanh

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược kinh doanh bán lẻ online, bao gồm cả chiến lược phát triển thị trường và tối ưu hóa kênh bán hàng.

Theo dõi, phân tích và tối ưu các chỉ số kinh doanh chính trên từng kênh: tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu, chi phí, ROI quảng cáo, tỷ lệ khách hàng quay lại.

Xây dựng và thực hiện các chiến lược giá, ưu đãi, và chương trình khuyến mãi để tối đa hóa doanh thu.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh online

Quản lý hiệu quả các kênh bán hàng Facebook, TikTok, sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, etc.), và website của công ty.

Đảm bảo các sản phẩm và nội dung quảng bá được cập nhật liên tục và phù hợp với chiến lược thương hiệu.

Tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu thông qua quảng cáo và các chiến dịch online nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

Phát triển khách hàng và chăm sóc khách hàng

Xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng trên các nền tảng online nhằm tăng tỷ lệ khách hàng quay lại và mức độ hài lòng.

Thực hiện các chương trình khảo sát, thu thập ý kiến khách hàng để nâng cao trải nghiệm và dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ như CSKH, marketing, và logistics để tối ưu hoá trải nghiệm của khách hàng.

Phân tích dữ liệu và báo cáo

Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường, phân tích và báo cáo về hiệu quả của các chiến dịch, đưa ra các đề xuất cải tiến.

Báo cáo hàng tuần/tháng/quý về tình hình kinh doanh và các kết quả đạt được, đưa ra các giải pháp điều chỉnh nhanh chóng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích dữ liệu bán hàng, hiệu suất quảng cáo và đo lường các chỉ số ROI, CTR, tỷ lệ chuyển đổi, v.v.

Kỹ năng quản lý: Khả năng xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng, quản lý đội nhóm hiệu quả và đạt mục tiêu doanh số.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, truyền đạt ý tưởng rõ ràng và kết nối giữa các phòng ban.

Kỹ năng sáng tạo và linh hoạt: Có óc sáng tạo và khả năng ứng biến linh hoạt trong các chiến dịch marketing và bán hàng.

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng xứng đáng

Thu Nhập: Thoả Thuận

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.

Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Review tăng lương 6 tháng/lần.

Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi

Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.

Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)

Chính sách mua hàng nội bộ.

Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.

Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.

Du lịch công ty.

Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.

Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...

Ghi nhận xứng đáng

Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.

HAPAS

Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.

Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.

Cơ hội phát triển

Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

