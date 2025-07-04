Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Hát Giang, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

1. Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh:

- Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh outbound/nội địa/inbound để đạt mục tiêu thị trường quốc tế.

- Đề xuất các chiến lược tiếp thị và quảng bá nhằm tăng cường doanh số bán hàng và tạo ra nhận thức về thương hiệu.

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kinh doanh doanh Rồng Việt theo Kế hoạch AOP đã được phê duyệt\"

2. Phát Triển và Quản Lý Đối Tác:

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác quốc tế/nội địa, bao gồm các công ty du lịch, đại lý du lịch và các đối tác khác.

- Thực hiện đàm phán và quản lý hợp đồng đối tác để đảm bảo mối quan hệ đối tác mạnh mẽ.\"

3. Phát Triển Gói Sản Phẩm và Dịch Vụ:

- Nghiên cứu và đánh giá nhu cầu thị trường để phát triển các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

- Đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của khách hàng.\"

4. Quản Lý Đội Ngũ Kinh Doanh:

- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp và có hiệu suất cao.

- Thiết lập mục tiêu và đánh giá hiệu suất để đảm bảo đội ngũ hoạt động hiệu quả..\"

5. Tiếp Thị và Quảng Bá Quốc Tế:

- Phát triển chiến lược tiếp thị và quảng bá để tăng cường thương hiệu trên thị trường quốc tế.

- Tổ chức sự kiện, triển lãm và các chiến dịch quảng bá để tạo ra sự chú ý và tăng cường tiềm năng khách hàng quốc tế.\"

6. Quản Lý Ngân Sách và Hiệu Suất Tài Chính:

- Quản lý ngân sách kinh doanh và đảm bảo rằng mọi chi phí được kiểm soát.

- Đánh giá hiệu suất tài chính và phát triển biện pháp để cải thiện lợi nhuận và hiệu suất tài chính.\"

7. Đối Ứng với Khách Hàng:

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng quốc tế để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng tốt nhất.

- Giải quyết vấn đề và cung cấp hỗ trợ khách hàng một cách chuyên nghiệp\"

8. Nghiên Cứu Xu Hướng và Đổi Mới:

- Theo dõi xu hướng trong ngành du lịch quốc tế và thực hiện các biện pháp đổi mới để duy trì sự cạnh tranh.

- Tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển để duy trì kiến thức chuyên sâu.\"

9. Quản Lý Rủi Ro và Tuân Thủ Pháp Luật:

- Đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ các quy định và luật lệ quốc tế.

- Quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh quốc tế\"

10. Đánh Giá và Báo Cáo:Thực hiện các báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh và tiến triển so với mục tiêu. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Du lịch Lữ hành, Quản trị Kinh doanh, Quan hệ Quốc tế hoặc các ngành nghề liên quan khác;

Kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí Giám đốc kinh doanh ở các Công ty quy mô từ 50-100 nhân sự, hoạt động trong lĩnh vực Du lịch;

Có kiến thức và hiểu biết sâu về lĩnh vực Du lịch Lữ hành trong nước và quốc tế; co kinh nghiệm tổ chức điều hành tour, tổ chức sự kiện...;

Hiểu biết quy định pháp luật về hoạt động điều hành doanh nghiệp;

Kỹ nâng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục hiệu quả;

Kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo tốt;

Kỹ năng giải quyết vấn đề;

Kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm hiệu quả;\"

Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)

Thành thạo MS Office (Word, Excel, Powerpoint) và các hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng/ kinh doanh (CRM).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và cạnh tranh với thị trường.

Thưởng kinh doanh, Tháng 13, hiệu quả công việc

Các chế độ khác khi tham gia vào Rovi Holdings

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Du lịch cùng công ty mỗi năm 1-2 lần.

Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...

Được cấp máy tính làm việc.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, thưởng các ngày lễ trong năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT

