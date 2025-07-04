Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ KÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ KÔNG SÀI GÒN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 332 Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3. Yêu cầu khác:
Tuổi: 30 - 45 tuổi.
Giới tính: Nam.
Biết lái xe ô tô.
Có sẵn danh sách Nhà phân phối bán thịt kênh GT và HRC.
Tuổi: 30 - 45 tuổi.
Giới tính: Nam.
Biết lái xe ô tô.
Có sẵn danh sách Nhà phân phối bán thịt kênh GT và HRC.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ KÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ KÔNG SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI