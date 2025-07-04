Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ KÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

3. Yêu cầu khác: Tuổi: 30 - 45 tuổi. Giới tính: Nam. Biết lái xe ô tô. Có sẵn danh sách Nhà phân phối bán thịt kênh GT và HRC.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI