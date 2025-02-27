Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực) Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ.

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh dài hạn và ngắn hạn cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội kinh doanh mới.

Quản lý và huấn luyện đội ngũ bán hàng, đặt mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo để thúc đẩy doanh số.

Quản lý ngân sách và chi phí hoạt động của bộ phận bán hàng.

Cải thiện quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ.

Đóng góp vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực và hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý bán hàng, kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông là một lợi thế.

Kỹ năng quản lý đội nhóm xuất sắc, khả năng huấn luyện và truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh và quản lý doanh số tốt.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc trong môi trường năng động.

Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng: Từ 7.5 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.