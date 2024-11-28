Tuyển Marketing Director Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 614 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Nghiên cứu thị trường đề xuất kế hoạch Marketing và chương trình khuyến mãi

Lập kế hoạch ngân sách cho hoạt động Marketing & Media, hoạt động xúc tiến quảng bá và tiếp thị trong năm.

Lên ý tưởng, tìm kiếm và xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới về các gói tiệc cưới ( Décor, Kịch bản), sự kiện, hội nghị...

Thiết kế, tổ chức sự kiện các chương trình hoặc hoạt động liên quan đến việc phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh thương hiệu

Tham mưu, đề xuất BGĐ trong việc xây dựng chính sách bán hàng của Công ty áp dụng cho khách hàng/đối tác và cho nhân viên Sales để mang lại hiệu quả bán hàng cao nhất.

Trực tiếp triển khai các hoạt động quảng cáo qua các kênh Facebook, Google, POSM, PR...

Hỗ trợ các đợn vị nội bộ tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ

Công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế... liên quan

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tiếng anh giao tiếp, chủ động trong công việc

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 40.000.000đ

Phụ cấp ăn trưa 30.000VNĐ ngày.

Thưởng vượt target theo chính sách chung của Công ty về KPI doanh số.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...

Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin