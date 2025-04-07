Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION

Marketing Director

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20/538 Đường Láng

- Đống Đa

- Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc Marketing trong quản lý và điều phối công việc hàng ngày, đảm bảo các nhiệm vụ và chiến lược được thực hiện đúng kế hoạch.
Theo dõi và nhắc nhở deadline quan trọng của Giám đốc và các team liên quan. Quản lý lịch trình, sắp xếp cuộc họp, sự kiện, tài liệu và các công việc hành chính.
Giữ liên lạc hiệu quả giữa Giám đốc và các bộ phận, đối tác, agency, KOLs/Influencers, đảm bảo luồng thông tin được truyền đạt chính xác.
Đồng hành hoặc đại diện Giám đốc trong các cuộc họp, gặp gỡ khách hàng, thương thảo khi được ủy quyền. Ghi nhận ý kiến tại các cuộc họp và hỗ trợ triển khai các quyết định quan trọng.
Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chiến dịch. Hỗ trợ các công việc cá nhân và lịch trình riêng của Giám đốc khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên mới ra trường, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có tinh thần ham học hỏi, đam mê, thích làm việc liên quan tới mảng marketing, social media hoặc truyền thông.
Kỹ năng phân tích, tổ chức, quản lý công việc tốt, thành thạo các công cụ văn phòng.
Chủ động, chăm chỉ, không ngại việc khó, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống và làm việc dưới áp lực cao.
Có khả năng đọc hiểu tiếng Trung tốt, hoạt ngôn, có khả năng giao tiếp và phản biện, không ngại gặp gỡ và làm quen với người lạ.

Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trực tiếp với Giám đốc Marketing, học hỏi và phát triển chuyên môn nhanh chóng.
Được tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược, nghiên cứu và thực thi các chiến dịch marketing thực tế.
Môi trường làm việc với nhiều người nổi tiếng, năng động, sáng tạo, tiếp cận các chiến dịch truyền thông lớn nhỏ và đa dạng ngành nghề..
Cơ hội phát triển thành vị trí quản lý cao hơn nếu thể hiện tốt năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION

CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 32 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

