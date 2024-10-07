Tuyển Giám Đốc thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Thực hiện công tác quản lý chất lượng giảng dạy cùng các chương trình đào tạo

- Giám đốc đào tạo là người sẽ lên các kế hoạch về việc tìm kiếm và làm việc trực tiếp với các đối tác để trao đổi, đàm phán về vấn đề hợp tác để đưa các chương trình đào tạo hiện đại, tân tiến, phù hợp nhất vào doanh nghiệp.

- Trực tiếp chỉ đạo việc điều phối toàn bộ các hoạt động giảng dạy, đào tạo đội ngũ nhân sự tại doanh nghiệp.

- Đưa ra những đề xuất mới, các giải pháp để thay đổi phương thức, chương trình đào tạo cho phù hợp với mục tiêu hoạt động, kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp.

- Giám đốc đào tạo sẽ phối hợp làm việc với Các Cán bộ quản lý của các bộ phận liên quan khác trong doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt độn kinh doanh và lên các kế hoạch, chiến lược đào tạo, đảm bảo cung cấp đầy đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy cho các lớp học, lớp huấn luyện.

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nên các quy trình chuẩn về hoạt động đào tạo chất lượng nhân sự cho doanh nghiệp.

- Tạo dựng nên quy trình để quản lý sát sao về chất lượng giảng dạy của các lớp học, điều phối các hoạt động kiểm soát trên toàn hệ thống của doanh nghiệp.

- Làm công tác tổ chức thường xuyên các cuộc họp chuyên môn đào tạo, thực hiện đánh giá, nhận xét về các vấn đề đã thực hiện, lên kế hoạch cho các hoạt động sắp tới tại văn phòng tổng của cả doanh nghiệp.

- Xây dựng các tài liệu chuẩn về các tiêu chí đào tạo, kiểm tra, tiêu chuẩn làm báo cáo và đánh giá về năng lực, trình độ của các học viên trong từng giai đoạn, đảm bảo toàn bộ quá trình đào tạo, đánh giá chất lượng được diễn ra theo đúng quy trình của doanh nghiệp.

- Giám đốc đào tạo là người sẽ đứng ra giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo viên, học viên và hoạt động đào tạo nhân sự khi cần thiết

2. Quản lý đội ngũ nhân sự

- Công việc của Giám đốc đào tạo là tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo các vị trí như trưởng phòng, chuyên viên, nhân viên đào tạo tại các trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Xây dựng nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, đồng thời kết hợp với một số bộ phận liên quan khác để có thể từng bước nâng cao năng lực, trình độ làm việc của đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp.

- Tổ chức các chương trình, buổi học huấn luyện để phổ biến về mục tiêu, chính sách cũng như những vấn đề quan trọng, cần thiết liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệp cho đội ngũ nhân sự biết và thực hiện theo đúng quy định đã được đưa ra.

- Quản lý toàn bộ hệ thống nhân sự trong bộ phận.

- Ngoài ra, Giám đốc đào tạo cũng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, điều phối các vấn đề liên quan đến lưu trữ các thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, các báo cáo, đánh giá quá trình học tập, tham gia huấn luyện tại các lớp đào tạo do doanh nghiệp tổ chức.

3. Tham mưu cho Ban lãnh đạo cấp cao về các chiến lược phát triển công tác đào tạo

- Giám đốc đào tạo cũng là người có thể đưa ra các chiến lược, đề xuất các kế hoạch mới, điều chỉnh, thay đổi các chương trình đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp lên Ban lãnh đạo cấp cao xem xét, phê duyệt. Đây là một trong số những nhiệm vụ rất quan trọng của Giám đốc đào tạo, nhằm phát triển cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu, mục tiêu của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh.

4. Một số nhiệm vụ liên quan khác

- Bên cạnh những công việc chính trên thì Giám đốc đào tạo cũng thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc phạm vi công việc và theo yêu cầu của cấp trên như là:

- Đưa ra các giải pháp, cách xử lý kịp thời nhất về các sự cố, vấn đề phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai hoạt động đào tạo, đặc biệt là cần nắm bắt để điều chỉnh theo nhu cầu, xu hướng biến đổi của thị trường.

- Thực hiện việc điều phối cũng như hỗ trợ cho công tác liên quan ở một số phòng ban, bộ phận khác theo yêu cầu, chỉ định của cấp trên.