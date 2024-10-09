Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500 làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Vincom Plaza Lạng Sơn, TP Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chương trình hành động hàng năm kế hoạch triển khai chi tiết cho các chương trình hành động

- Triển khai giám sát việc thực hiện kế hoạch của tất cả các bộ phận thuộc Ban quản lý (BQL) nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ của Công ty: Chăm sóc khách hàng, Kỹ thuật, Vệ sinh, An ninh.

- Xử lý các tình huống sự cố vận hành hàng ngày tại cơ sở; Báo cáo Lãnh đạo các trường hợp ngoài khả năng xử lý hoặc thẩm quyền và các sự cố sự việc quan trọng khẩn cấp;

- Dự đoán các rủi ro có thể phát sinh trong công tác vận hành tại TTTM và chủ động tìm giải pháp xử lý ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả có thể xảy ra.

- Phối hợp với bộ phận Marketing hoạch định và lập kế hoạch hàng năm các hoạt động marketing của TTTM;

- Phối hợp triển khai và kiểm soát chất lượng của các chương trình sự kiện/kế hoạch marketing của TTTM;

- Phối hợp kinh doanh hệ thống bảng biển quảng cáo/vị trí tổ chức sự kiện (ATL/BTL) và hoàn thiện hệ thống bảng biển chỉ dẫn tại TTTM;

- Xây dựng/đề xuất điều chỉnh ngân sách hàng năm của BQL;

- Xây dựng và đề xuất sơ đồ tổ chức với chức năng/nhiệm vụ/mô tả công việc/tiêu chuẩn nghề phù hợp với số lượng nhân sự và định biên nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển;

- Xây dựng và kiểm soát thực hiện các quy trình quy chuẩn và hệ thống báo cáo của Ban quản lý đảm bảo thông tin thông suốt kịp thời;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Độ tuổi: Sinh năm 1988-1993.

- Đối tượng tuyển dụng:

+ Có kinh nghiệm Quản lý tại các lĩnh vực bất động sản (quản lý tòa nhà, cho thuê bất động sản,...), du lịch - nghỉ dưỡng, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp, thời trang,... HOẶC các lĩnh vực khác có liên quan và hiểu biết sâu sắc về việc vận hành TTTM.

+ Cán bộ nguồn: Du học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp loại Giỏi/ Xuất sắc các chuyên ngành Kinh tế, Đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Marketing,... tại các trường Đại học lớn trong nước (Ngoại thương, RMIT, Kinh tế Quốc Dân,...)

- Ưu tiên các ứng viên có khả năng thay đổi địa điểm làm việc theo sắp xếp của Công ty

- Hiểu biết và có niềm đam mê với mảng quản lý vận hành trung tâm thương mại

- Kỹ năng giao tiếp và thương thảo tốt.

- Có khả năng chịu áp lực cao và thay đổi liên tục trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, đàm phán theo năng lực của ứng viên.

- Chế độ phúc lợi hấp dẫn cho cấp Quản lý tại Tập đoàn Vingroup.

- Có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực bản thân.

- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, hướng tới hiệu quả cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500

