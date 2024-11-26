Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Nghệ An

- Lạng Sơn

- Quảng Nam ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

ĐỊA BÀN TUYỂN DỤNG:
THỪA THIÊN HUẾ (CÁNH BẮC)
QUẢNG NAM
CẦN THƠ: 1⁄3 Ninh Kiều, Thới Lai, Cờ Đỏ
NGHỆ AN (1⁄2 TP Vinh, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai)
LẠNG SƠN
QUẢNG NINH (Uông Bí, Đông Triều, Mạo Khê, Quảng Yên)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc thuộc địa bàn và theo đúng lộ trình tuyến được phân công (có định vị check in/out trên app).
Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng.
Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, lên đơn hàng, đặt hoạt động trưng bày (Posm).
Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng.
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng trở lên (yêu cầu còn bằng cấp đầy đủ)
Ưng viên có kinh nghiệm trình dược kênh OTC/ nhà thuốc/ sales/ kinh doanh / bán hàng mảng dược phẩm/ Thực phẩm chức năng/ dược mỹ phẩm từ 6 tháng trở lên
Chịu khó, chăm chỉ đi thị trường
Giao tiếp hoạt bát, thái độ tốt, nhiệt tình
Định hướng tìm công việc gắn bó lâu dài, ổn định.

Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập trung bình 10 - 17triệu/ tháng (gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng doanh số).
Công ty đóng BHXH (100% lương cơ bản), BHYT, BHTN, BH Tai nạn 24/7 sau 2 tháng thử việc
Có lương thưởng tháng 13, 15 ngày phép/ năm
Được bảo hiểm tư nhân của Nhật cho nhân viên gắn bó từ 2 năm trở lên
Xét tăng lương định kì hằng năm
Khám sức khỏe tổng quát định kì, teambuilding, year end party, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức sản phẩm...
Được đào tạo nghiệp vụ & kỹ năng mềm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 18, P. 1808, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

