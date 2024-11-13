Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, p. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên - Lạng Sơn - Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Biên soạn nội dung bài viết Tiếng Anh dựa trên các chủ đề hoặc outline cho trước.

Đảm bảo nội dung thu hút và truyền tải thông điệp 1 cách dễ hiểu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản

Quan tâm và luôn cập nhật các xu hướng trendy trên MXH

Có khả năng tư duy sáng tạo trong việc thiết kế nội dung, ý tưởng.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 - 10 triệu/tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Phúc lợi sinh nhật, event, du lịch, Team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

