Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, p. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên
- Lạng Sơn
- Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Biên soạn nội dung bài viết Tiếng Anh dựa trên các chủ đề hoặc outline cho trước.
Đảm bảo nội dung thu hút và truyền tải thông điệp 1 cách dễ hiểu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản
Quan tâm và luôn cập nhật các xu hướng trendy trên MXH
Có khả năng tư duy sáng tạo trong việc thiết kế nội dung, ý tưởng.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Quan tâm và luôn cập nhật các xu hướng trendy trên MXH
Có khả năng tư duy sáng tạo trong việc thiết kế nội dung, ý tưởng.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8 - 10 triệu/tháng.
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Phúc lợi sinh nhật, event, du lịch, Team building,...
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Phúc lợi sinh nhật, event, du lịch, Team building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI