Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên - Lạng Sơn - Quảng Ninh

Trình dược viên

1. Số lượng, địa bàn

Địa bàn tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh: 1 trình dược viên/ tỉnh.

2. Mô tả công việc:

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của Công ty đến các Nhà thuốc, Quầy thuốc trên địa bàn

- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng để có được đơn đặt hàng từ khách hàng

- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ

- Chăm sóc, duy trì và phát triển mở rộng khách hàng bán

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao theo kế hoạch

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả

- Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Dược, Y tế hoặc các ngành liên quan

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo năng lực (gam hàng thuốc, TPCN uy tín, có thương hiệu trên thị trường, lượng khách hàng ổn định)

- Chính sách lương thưởng hấp dẫn: thưởng tháng, quý, năm...

- Được công ty đào tạo kiến thức sản phẩm và có các chương trình marketing hỗ trợ công tác bán hàng

- Đóng BHXH, hưởng các chế độ ốm đau,... theo quy định của Nhà nước

- Thưởng sinh nhật, lễ tết

- Du lịch, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco

