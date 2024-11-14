Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hưng Yên
- Lạng Sơn
- Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Số lượng, địa bàn
Địa bàn tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh: 1 trình dược viên/ tỉnh.
2. Mô tả công việc:
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của Công ty đến các Nhà thuốc, Quầy thuốc trên địa bàn
- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng để có được đơn đặt hàng từ khách hàng
- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ
- Chăm sóc, duy trì và phát triển mở rộng khách hàng bán
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao theo kế hoạch
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả
- Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Dược, Y tế hoặc các ngành liên quan
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn theo năng lực (gam hàng thuốc, TPCN uy tín, có thương hiệu trên thị trường, lượng khách hàng ổn định)
- Chính sách lương thưởng hấp dẫn: thưởng tháng, quý, năm...
- Được công ty đào tạo kiến thức sản phẩm và có các chương trình marketing hỗ trợ công tác bán hàng
- Đóng BHXH, hưởng các chế độ ốm đau,... theo quy định của Nhà nước
- Thưởng sinh nhật, lễ tết
- Du lịch, teambuilding hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
