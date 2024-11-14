Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên

- Lạng Sơn

- Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Số lượng, địa bàn
Địa bàn tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh: 1 trình dược viên/ tỉnh.
2. Mô tả công việc:
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của Công ty đến các Nhà thuốc, Quầy thuốc trên địa bàn
- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng để có được đơn đặt hàng từ khách hàng
- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ
- Chăm sóc, duy trì và phát triển mở rộng khách hàng bán
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao theo kế hoạch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả
- Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Dược, Y tế hoặc các ngành liên quan

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo năng lực (gam hàng thuốc, TPCN uy tín, có thương hiệu trên thị trường, lượng khách hàng ổn định)
- Chính sách lương thưởng hấp dẫn: thưởng tháng, quý, năm...
- Được công ty đào tạo kiến thức sản phẩm và có các chương trình marketing hỗ trợ công tác bán hàng
- Đóng BHXH, hưởng các chế độ ốm đau,... theo quy định của Nhà nước
- Thưởng sinh nhật, lễ tết
- Du lịch, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5-TM2B-12 The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

