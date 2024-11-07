Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Đường Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công

1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công tại công trình

Nhận thông tin dự án, khảo sát hiện trạng

Tham gia họp kick-off meeting cùng với CHT để nắm bắt dự án

Hỗ trợ CHT quá trình đăng ký, xin phép thi công

Hỗ trợ triển khai chi tiết thông tin với Nhà thầu phụ về kỹ thuật và biện pháp thi công

2. Công tác giám sát tại công trình

Nhận thông tin từ kế toán về hợp đồng với khách hàng về các nội dung: cam kết tiến độ, chất lượng, an toàn

Tổ chức, giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại công trình

Thực hiện các thủ tục liên quan với ban quản lý tòa nhà đảm bảo sự tuân thủ quy định hành chính và an toàn của tòa nhà (nếu có)

Thực hiện tổ chức công trường gồm Nội quy công trường, Sắp xếp công trường, Vệ sinh, An toàn, PCCC

Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc phụ trách

Làm báo cáo hàng ngày và nộp cho SM

Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trình

Tham gia đo đạc, kiểm tra khối lượng nhà thầu

Sắp xếp & kiểm tra lắp đặt các hạng mục chỉnh sửa theo kế hoạch của defect list và phát sinh sau bàn giao.

Ghi nhận và báo cáo các thay đổi thực tế thi công với hồ sơ thiết kế.

Tổng hợp danh sách nhà thầu của dự án phục vụ cho công tác hậu mãi

3. Nhiệm vụ khác

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 24 đến 32 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng, kiến trúc, công nghiệp, nội thất,...

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên làm về dự án F&B, chuỗi thường hiệu (thời trang, mỹ phẩm,...), các dự án thương mại khác

Kiến thức tốt về phương pháp và quy định xây dựng.

Có thể giao tiếp tiếng Anh tốt

Kỹ năng cần thiết: kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu bản vẽ tốt, giải quyết vấn đề

Sử dụng tốt Autocad, Microsoft Office

Thái độ: hợp tác, trung thực, siêng năng và tích cực mọi lúc.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi tuần (hoặc theo giờ của công trình), có thể tăng ca

Ứng viên có thể đi công tác tỉnh là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Đường Nét Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross: 10tr – 14tr đồng/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Tham gia các chế độ BHXH,BHYT, BHTN

Trợ cấp sinh nhật

Phép năm mỗi tháng

Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đường Nét

