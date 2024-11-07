Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Đường Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty TNHH Đường Nét
- Hồ Chí Minh: 19 Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công tại công trình
Nhận thông tin dự án, khảo sát hiện trạng
Tham gia họp kick-off meeting cùng với CHT để nắm bắt dự án
Hỗ trợ CHT quá trình đăng ký, xin phép thi công
Hỗ trợ triển khai chi tiết thông tin với Nhà thầu phụ về kỹ thuật và biện pháp thi công
2. Công tác giám sát tại công trình
Nhận thông tin từ kế toán về hợp đồng với khách hàng về các nội dung: cam kết tiến độ, chất lượng, an toàn
Tổ chức, giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại công trình
Thực hiện các thủ tục liên quan với ban quản lý tòa nhà đảm bảo sự tuân thủ quy định hành chính và an toàn của tòa nhà (nếu có)
Thực hiện tổ chức công trường gồm Nội quy công trường, Sắp xếp công trường, Vệ sinh, An toàn, PCCC
Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc phụ trách
Làm báo cáo hàng ngày và nộp cho SM
Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trình
Tham gia đo đạc, kiểm tra khối lượng nhà thầu
Sắp xếp & kiểm tra lắp đặt các hạng mục chỉnh sửa theo kế hoạch của defect list và phát sinh sau bàn giao.
Ghi nhận và báo cáo các thay đổi thực tế thi công với hồ sơ thiết kế.
Tổng hợp danh sách nhà thầu của dự án phục vụ cho công tác hậu mãi
3. Nhiệm vụ khác
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 24 đến 32 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng, kiến trúc, công nghiệp, nội thất,...
Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên làm về dự án F&B, chuỗi thường hiệu (thời trang, mỹ phẩm,...), các dự án thương mại khác
Kiến thức tốt về phương pháp và quy định xây dựng.
Có thể giao tiếp tiếng Anh tốt
Kỹ năng cần thiết: kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu bản vẽ tốt, giải quyết vấn đề
Sử dụng tốt Autocad, Microsoft Office
Thái độ: hợp tác, trung thực, siêng năng và tích cực mọi lúc.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi tuần (hoặc theo giờ của công trình), có thể tăng ca
Ứng viên có thể đi công tác tỉnh là lợi thế
Tại Công Ty TNHH Đường Nét Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các chế độ BHXH,BHYT, BHTN
Trợ cấp sinh nhật
Phép năm mỗi tháng
Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đường Nét
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI