Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Đường N5, Sóng Thần 3, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra hóa đơn, chứng từ
Hoạch toán/kiểm soát việc nhập/xuất kho, vật tư
Đối chiếu công nợ/ số liệu phát sinh hàng tháng
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập/xuất/tồn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ cao đẳng, chuyên ngành kế toán
Kỹ năng excel giỏi, biết phần mềm SAP
Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Có xe đưa rước, hưởng phép năm và lễ têt theo quy định của luật lao động
Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
