Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Đường N5, Sóng Thần 3, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ
Hoạch toán/kiểm soát việc nhập/xuất kho, vật tư
Đối chiếu công nợ/ số liệu phát sinh hàng tháng
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập/xuất/tồn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng, chuyên ngành kế toán
Chịu áp lực công việc
Kỹ năng excel giỏi, biết phần mềm SAP

Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa rước, hưởng phép năm và lễ têt theo quy định của luật lao động
Bao cơm trưa
Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2/434 KP Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

