Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường N5, Sóng Thần 3, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ

Hoạch toán/kiểm soát việc nhập/xuất kho, vật tư

Đối chiếu công nợ/ số liệu phát sinh hàng tháng

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập/xuất/tồn

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ cao đẳng, chuyên ngành kế toán

Chịu áp lực công việc

Kỹ năng excel giỏi, biết phần mềm SAP

Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa rước, hưởng phép năm và lễ têt theo quy định của luật lao động

Bao cơm trưa

Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình

