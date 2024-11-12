Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc

- Phân chia chỉ tiêu bán hàng theo tháng/quý/ năm

- Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên kinh doanh

- Giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh, theo dõi việc thực hiện hàng ngày

- Giám sát và đảm bảo số lượng hàng hóa đầy đủ tại kênh phân phối và thị trường

- Quản lý hình ảnh, thương hiệu và truyền thông thương hiệu công ty đến kênh phân phối, khách hàng

- Đào tạo, hỗ trợ kênh phân phối hiểu rõ đầy đủ các chính sách của công ty

- Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng của team phụ trách và của công ty giao.

- Tổng hợp thông tin thị trường và báo cáo, đề xuất kịp thời chính sách phù hợp cho quản lý trực tiếp và các cấp lãnh đạo trong công ty

- Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Trung cấp/ Cao đẳng trở lên;

- Bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ nào khác về sales đều được đánh giá cao;

- Có Kinh nghiệm làm việc lĩnh vực viễn thông hoặc FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh), ngành hàng bán lẻ hoặc các ngành khác liên quan, ...

- Kỹ năng bán hàng, đàm phán & gây ảnh hưởng tốt;

- Nhiệt tình, tận tâm với công việc;

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương & chính sách thưởng hấp dẫn, đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước (ngay từ khi thử việc);

- Lương thử việc bằng 100% lương chính thức;

- Cộng thêm các khoản trợ cấp khác như trợ cấp đi lại, tiếp khách...

- Ngoài các bảo hiểm theo quy định của luật Lao Động, còn có bảo hiểm Sức Khỏe (khám & chữa bệnh miễn phí ở các bệnh viện tư);

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, party... hằng năm;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển

