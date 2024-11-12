Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phân chia chỉ tiêu bán hàng theo tháng/quý/ năm
- Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên kinh doanh
- Giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh, theo dõi việc thực hiện hàng ngày
- Giám sát và đảm bảo số lượng hàng hóa đầy đủ tại kênh phân phối và thị trường
- Quản lý hình ảnh, thương hiệu và truyền thông thương hiệu công ty đến kênh phân phối, khách hàng
- Đào tạo, hỗ trợ kênh phân phối hiểu rõ đầy đủ các chính sách của công ty
- Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng của team phụ trách và của công ty giao.
- Tổng hợp thông tin thị trường và báo cáo, đề xuất kịp thời chính sách phù hợp cho quản lý trực tiếp và các cấp lãnh đạo trong công ty
- Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung cấp/ Cao đẳng trở lên;
- Bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ nào khác về sales đều được đánh giá cao;
- Có Kinh nghiệm làm việc lĩnh vực viễn thông hoặc FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh), ngành hàng bán lẻ hoặc các ngành khác liên quan, ...
- Kỹ năng bán hàng, đàm phán & gây ảnh hưởng tốt;
- Nhiệt tình, tận tâm với công việc;
- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương & chính sách thưởng hấp dẫn, đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước (ngay từ khi thử việc);
- Lương thử việc bằng 100% lương chính thức;
- Cộng thêm các khoản trợ cấp khác như trợ cấp đi lại, tiếp khách...
- Ngoài các bảo hiểm theo quy định của luật Lao Động, còn có bảo hiểm Sức Khỏe (khám & chữa bệnh miễn phí ở các bệnh viện tư);
- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, party... hằng năm;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255-257 Hùng Vương, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

